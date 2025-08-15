Ultim'ora Cheddira, ore decisive: va verso Udine anche se la Cremonese offre di più

vedi letture

Ore decisive per il passaggio di Walid Cheddira all'Udinese. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'operazione è alle battute finali: è in corso infatti lo scsmbio di documenti tra Napoli e Udinese visto che il giocatore ha voluto fortemente il club friulano. C'era anche la Cremonese, con un'offerta più alta, ma la priorità dell'ex Bari è il passaggio ai friulani.

L'operazione si dovrebbe chiudere con il prestito con diritto di riscatto e se verrà definito tutto nelle prossime ore, l’attaccante arriverà a Udine già da lunedì. Nella scorsa stagione Cheddira ha giocato in prestito all’Espanyol, segnando un gol in 23 partite, e vuole rilanciarsi restando in Serie A dove s'è messo in mostra con la maglia del Frosinone.