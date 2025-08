Non solo Mazzocchi: il Sassuolo pensa anche a un altro esterno

Il Sassuolo continua la sua ricerca del terzino destro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, non c'è solo Pasquale Mazzocchi nel mirino dei neroverdi, ma anche Louis Patris, classe 2001 del Sint-Truiden. Il suo contratto con il club belga scadrà il 30 giugno del 2029 e i dirigenti degli emiliani lo stanno monitorando come alternativa all'esterno del Napoli.

In carriera vanta 43 presenze e 2 centri con l'OH Leuven, 33 apparizioni e un gol con il Sint-Truiden, 19 gettoni e una rete con l'Anderlecht e un incontro con l'RSCA Futures. Inoltre è sceso in campo 6 volte con il Belgio Under 21, 2 con l'Under 19, una con l'Under 18, 4 con l'Under 17 e 2 con l'Under 16.