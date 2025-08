Vergara, quante richieste dalla Serie A! Ora piomba il Lecce: ecco la formula dell'affare

Il Lecce si aggiunge al novero delle pretendenti per Antonio Vergara, professione centrocampista, nelle ultime due stagioni in prestito alla Reggiana. Con diversi risultati, anche dovuti alla sfortuna, perché nella prima annata aveva patito la rottura del legamento crociato, fermando a sette il computo delle partite giocate nella Serie B 2023-24. Molto meglio in quella successiva, dopo ha raccolto 31 presenze, corredate da 5 gol e 6 assist. Uno dei giocatori rivelazione in casa emiliana, sebbene in molti erano convinti di potere scommettere sul talentino di proprietà del Napoli. A scriverlo è TMW.

Polivalente, può giocare sia da centrocampista che da trequartista, oppure da esterno d'attacco a destra, per convergere sul mancino, oppure a sinistra, anche se è la zona in cui viene utilizzato meno rispetto alle altre. Nelle scorse settimane anche Parma e Fiorentina avevano chiesto informazioni per cercare di acquistarlo a titolo definitivo, complice anche l'occhio di riguardo del direttore tecnico dei viola, Roberto Goretti, proveniente proprio da Reggio Emilia. Il Lecce, rispetto alle altre, potrebbe anche valutare un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Perché è difficile stabilire attualmente quanto può valere il giocatore, che ha rinnovato il proprio contratto nel 2024, arrivando a firmare un triennale. La scadenza è al 30 giugno del 2027 e Vergara vorrebbe giocare in Serie A.