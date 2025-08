Miretti-Napoli, Mediaset: c'è intesa di massima! Ecco la richiesta della Juve

Fabio Miretti si avvicina a grandi passi al Napoli. Il centrocampista della Juventus, reduce da un'ottima stagione in prestito al Genoa, è diventato un obiettivo concreto per la mediana azzurra e la conferma arriva direttamente dall'entourage del giocatore. Giovanni Branchini, agente del classe 2003, ha dichiarato che "Miretti attende che venga presa una decisione", confermando l'interesse del club partenopeo e un accordo quasi raggiunto con il giocatore. I colleghi di SportMediaset hanno fatto il punto della situazione su questa pista.

Il direttore sportivo Manna vede in Miretti il profilo ideale per completare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte: un calciatore duttile, già con esperienza in Serie A e a livello internazionale, e un prezioso "under" per le liste. Sebbene l'intesa con il giocatore sia prossima, resta da trovare l'accordo con la Juventus, che valuta Miretti tra i 14 e i 15 milioni di euro. Il Napoli si è preso qualche giorno per riflettere sull'investimento, considerato valido sia per il presente che per il futuro, in linea con la strategia di mercato azzurra. Nel caso in cui la trattativa non dovesse concretizzarsi, il club ha già pronte diverse alternative.