Ultim'ora Sfuma Juanlu Sanchez! Sky: il Napoli ha abbandonato la pista

Sembra destinata a sfumare la pista che avrebbe portato Juanlu Sanchez al Napoli. Il giovane esterno del Siviglia è ormai a un passo dal Wolverhampton, che ha accontentato le richieste economiche del club andaluso e ha raggiunto un accordo per portare il classe 2003 in Premier League. E così gli azzurri hanno abbandonato la pista, come riferisce Sky Sport.

Il Napoli aveva mostrato un forte interesse per il giocatore, con Juanlu stesso che aveva atteso una mossa concreta dal club partenopeo. Tuttavia, la società azzurra non è riuscita a trovare la quadra con il Siviglia per definire l'acquisto. Quest'impasse ha spianato la strada ai Wolves, che hanno approfittato della situazione per accelerare e quasi chiudere l'affare. Una beffa per il Napoli, che vede così sfumare un potenziale rinforzo per la fascia, costretto ora a virare su altri obiettivi per completare la rosa in vista della prossima stagione.