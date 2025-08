Cheddira, rilancio PAOK ma l'attaccante preferisce altri campionati: le ultime

Tra gli esuberi del Napoli c'è senza dubbio Walid Cheddira. L'attaccante marocchino, reduce dal prestito ne LaLiga con l'Espanyol, è rientrato alla base ma non è stato convocato per nessuno dei due ritiri. E il suo futuro potrebbe essere in Grecia. Le ultime arrivano da Il Mattino:

"Cheddira e il Paok parlano da giorni: il club sta provando a convincere l'attaccante che trasferirsi in Grecia sia la scelta migliore. L'ultimo rilancio economico di due giorni fa è stato importante e poter giocare anche in Europa rappresenterebbe un fattore senza dubbio".