Ultim'ora Cheddira-Udinese, slittano le visite! Sky: il Napoli vuole prima la nuova punta

Nonostante sia stato raggiunto l’accordo tra Udinese e Napoli per Cheddira, sono slittate le visite mediche del marocchino. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, collegando la decisione ovviamente alla situazione Lukaku che ha accorciato le scelte in casa Napoli. Per concretizzare l'affare, però, isognerà aspettare ancora un po’.

Il Napoli ha chiesto un po' di tempo nonostante tutti i contratti firmati con l'Udinese ed il via libera dell'ex Espanyol. I campioni d’Italia hanno chiesto qualche giorno di tempo in seguito all’infortunio di Lukaku e vogliono prima individuare un sostituto e poi liberare Cheddira, riferisce Sky Sport e probabilmente il ragionamento è rivolto alla gara col Sassuolo e la panchina a disposizione: non è semplicissimo avere già un nuovo attaccante sabato.