Chelsea, Osimhen ed un mercato senza senso: Maresca ha già 12 attaccanti

La situazione al 16 agosto dice: 6 portieri in rosa, 12 difensori, 13 centrocampisti, 12 attaccanti. Qualcuno li fermi

Chelsea, il mercato no sense continua. In queste ore si parla molto dell'asse Chelsea-Napoli per l'affare che potrebbe coinvolgere Romelu Lukaku e Victor Osimhen, ma come spiega il portale Tuttomercatoweb è davvero difficile trovare un senso alle scelte sul mercato dei Blues: "Una rosa che ha problemi di abbondanza e che per tutta risposta continua ad acquistare, uno shopping compulsivo che fin qui ha portato giusto una qualificazione in Conference League.

Il Chelsea riparte da Enzo Maresca, che dovrà gestire di fatto 4 squadre: in questa sessione di mercato sono arrivati Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu, Tosin Adarabioyo. Totale spesa 189 milioni di euro. Di questi, 101 sono stati recuperati dalle cessioni. Nonostante tutto siamo ancora lontanissimi dal poter anche solo considerare i blues come candidati al titolo. La situazione al 16 agosto dice: 6 portieri in rosa, 12 difensori, 13 centrocampisti, 12 attaccanti. Qualcuno li fermi".