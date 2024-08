Chelsea su Sancho, contatti con lo United! Romano: “Affare slegato da Osimhen"

Il Chelsea sta attualmente parlando con il Manchester United per Jadon Sancho in un accordo separato da Victor Osimhen. A riferirlo su X è Fabrizio Romano. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale inoltre aggiunge: “Entrambi gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, mentre l’Al Ahli ha incontrato oggi in Italia gli agenti di Osimhen”.

🚨 Chelsea are currently talking to Man United for Jadon Sancho in a separate deal from Victor Osimhen.



Both deals are still being negotiated, while Al Ahli have met with Osimhen’s agents today in Italy. pic.twitter.com/HUxYzq0MnK