Chi ha speso di più a gennaio? Domina il Man City, due club italiani in Top 10

Quello appena andato in archivio è stato un mercato invernale senza precedenti per il Como. Il club lariano è stato, infatti, capace di stupire tutti con un investimento da oltre 49 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Con solo sette squadre al mondo che sono state in grado di spendere di più in questa finestra di mercato (Manchester City, Al-Nassr, Rennes, PSG, Al-Ahli, Lipsia e Wolverhampton).

Le italiane, come si legge oggi su Tuttosport, sono tutte dietro. Con il Milan prima delle inseguitrici con 48,5 milioni di euro e la Juventus con "soli" 25,2 milioni.

Ed è proprio contro la Vecchia Signora che la squadra di Cesc Fabregas dovrà misurarsi domenica dopo il restyling invernale che ha visto approdare sulle rive del lago elementi come Alex Valle prelevato dal Barcellona l'ex Tottenham Dele Alli, Jonathan Ikone dalla Fiorentina e Mergim Vojvoda dal Torino. E col sogno di un'offerta presentata al Milan per Theo Hernandez.

Sul confronto con la Juventus lo stesso tecnico spagnolo nella giornata di ieri ha dichiarato: "La Juventus è una società che è sempre là per vincere. Secondo me siamo allo stesso livello di progetto, nel senso che entrambi vogliamo prendere giocatori giovani da far crescere e creare qualcosa di importante per il futuro".

Questa la Top10 dei club re del mercato di gennaio

1. Manchester City (spesi 218 milioni di euro)

2. Al-Nassr (77)

3. Rennes (73.7)

4. PSG (70)

5. Al-Ahli (59)

6. Lipsia (55.5)

7. Wolverhampton (50)

8. Como (49.2)

9. Brighton (48.7)

10. Milan (48.5)