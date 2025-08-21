Chi per rimpiazzare Lukaku? Sky: ora il Napoli ha un nome su tutti in mente

Rasmus Hojlund. Il nome è questo. Il Napoli, che improvvisamente si è ritrovato senza il suo centravanti titolare, ha un solo nome ora in mente per l'attacco. O, meglio, un nome su tutti. L'attaccante ex Atalanta è il preferito da Antonio Conte e dalla dirigenza partenopea, stando a quanto riferisce Sky Sport.

Francesco Modugno da Castel Volturno si sofferma sulla questione centravanti ed evidenzia come in cima alla lista ci sia senza dubbio il centravanti danese, il cui futuro al Manchester United è tutt'altro che saldo dopo le ultime esclusione dell'allenatore Ruben Amorim,