Chiariello: "Il Napoli non si è fatto soffiare Brescianini, individuato un calciatore di altro spessore"

"Resta l’imbarazzo di due giocatori arrivati alle visite mediche senza costrutto (si poteva evitare questa figura mediatica?)".

Marco Brescianini non sarà un nuovo giocatore del Napoli, il club azzurro dopo le visite mediche sostenute dal centrocampista sembra aver individuato un altro obiettivo.

A riguardo il giornalista Umberto Chiariello scrive su X: "Mi risulta esattamente la stessa cosa. Il Napoli non se l’è fatto soffiare Brescianini, ha solo ritenuto che non valesse un rilancio e l’ha mollato consapevolmente. Sperando che il calciatore individuato in sua vece (altro spessore, se è quello che mi hanno detto) arrivi. Al di là di Gilmour. Resta l’imbarazzo di due giocatori arrivati alle visite mediche senza costrutto (si poteva evitare questa figura mediatica?)".