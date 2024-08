Chiariello: "Meret via? Voci infondate, il Napoli non cambierà portiere"

Arrivano notizie dell'ultim'ora da Radio CRC circa la situazione portiere in casa Napoli, a parlarne è il giornalista Umberto Chiariello: “Quando circolano voci infondate abbiamo il dovere di fare delle verifiche e riportare la verità delle informazioni. Dobbiamo fare una premessa: quello che vale oggi può non valere domani, il mercato è in continua evoluzione.

Le voci su Musso, Kepa, Szczesny sono assolutamente infondate. Il portiere del Napoli è Alex Meret e con lui Elia Caprile e Nikita Contini. I tre portieri del Napoli della stagione 2024-25 sono Meret, Caprile e Contini, ammenoché Contini non trovi una sistemazione in Serie B.

Tutte le chiacchiere, Meret ha un contratto in scadenza, si lavorerà per rinnovarlo, ma non c’è anche col contratto attuale nessuna intenzione di cambiare il portiere. C’è qualcuno che ad arte mette queste voci in giro per suo tornaconto, quindi sgombriamo queste voci. Il Napoli i suoi portieri ce li ha e non li sta cercando".