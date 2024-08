Chiariello smentisce i rumors: “Nessun arrivo questa settimana, mercato resta bloccato”

Romelu Lukaku si avvicina al Napoli e addirittura potrebbe a giorni sostenere le visite mediche col Napoli? Vicini anche i centrocampisti Gilmour e McTominay? Il giornalista Umberto Chiariello smentisce su X: "Purtroppo non mi risulta, nonostante Fabrizio Romano sia sempre molto attendibile.

Ma le cose non stanno così. Allo stato attuale non arriva NESSUNO questa settimana tra Lukaku, Gilmour (trattativa tutt’altro che vicina alla conclusione) e McTominay, che confermo si può prendere ma servono i soldi di Osimhen. Mercato che purtroppo resta bloccato almeno per questa settimana ancora, al netto dell’arrivo di Neres, o di sorprese (che sono sempre all’ordine del giorno)".