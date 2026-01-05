Chiesa, aumenta la concorrenza: la Juventus contatta il giocatore per un clamoroso ritorno

Il Napoli è interessato a Federico Chiesa, a maggior ragione qualora Noa Lang dovesse andar via in questo mercato di gennaio. Ma in Italia si è ufficialmente mossa la Juventus per un clamoroso ritorno. A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"La Juventus ha contattato formalmente Federico Chiesa per manifestare il suo interesse per un suo possibile ritorno a gennaio. La Juve sta cercando di aggiungere un'ala in più questo mese e Chiesa è apprezzato. La decisione spetta al Liverpool e al giocatore, ma è ancora in una fase iniziale".