Chiesa fa impazzire Anfield! Entra e segna il gol-vittoria: cambia il suo futuro?
E' subito spettacolo in Premier League. Il Liverpool va avanti con Ekitike e Gakpo, ma viene rimontato dal Bournemouth sul 2-2 con uno straordinario Semenyo. Nel finale però a decidere il match è un italiano: Federico Chiesa, con una girata in area di rigore all'89', segna il gol-vittoria e forse cambia il suo futuro ai reds che - nonostante i rumors, anche sul Napoli - potrebbero decidere di tenerlo anche in caso di altri acquisti in attacco. Nel finale c'è spazio anche per Salah per arrotondare sul 4-2.
Venerdì 15 agosto
Liverpool - Bournemouth 4-2
Sabato 16 agosto
12:30 Aston Villa - Newcastle
15:00 Brighton - Fulham
15:00 Nottingham Forest - Brentford
15:00 Sunderland - West Ham
15:00 Tottenham - Burnley
17:30 Wolverhampton - Manchester City
Domenica 17 agosto
14:00 Chelsea - Crystal Palace
16:30 Manchester United - Arsenal
Lunedì 18 agosto
20:00 Leeds - Everton
