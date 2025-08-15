Ultim'ora Chiesa fa impazzire Anfield! Entra e segna il gol-vittoria: cambia il suo futuro?

vedi letture

E' subito spettacolo in Premier League. Il Liverpool va avanti con Ekitike e Gakpo, ma viene rimontato dal Bournemouth sul 2-2 con uno straordinario Semenyo. Nel finale però a decidere il match è un italiano: Federico Chiesa, con una girata in area di rigore all'89', segna il gol-vittoria e forse cambia il suo futuro ai reds che - nonostante i rumors, anche sul Napoli - potrebbero decidere di tenerlo anche in caso di altri acquisti in attacco. Nel finale c'è spazio anche per Salah per arrotondare sul 4-2.

Venerdì 15 agosto

Liverpool - Bournemouth 4-2

Sabato 16 agosto

12:30 Aston Villa - Newcastle

15:00 Brighton - Fulham

15:00 Nottingham Forest - Brentford

15:00 Sunderland - West Ham

15:00 Tottenham - Burnley

17:30 Wolverhampton - Manchester City

Domenica 17 agosto

14:00 Chelsea - Crystal Palace

16:30 Manchester United - Arsenal

Lunedì 18 agosto

20:00 Leeds - Everton