Chiesa, giorni burrascosi alla Juventus: ora valuta offerte dall'estero

Mancano quaranta giorni alla fine del mercato e meno di quattro settimane all’inizio del campionato, e gli scontenti agitano il calciomercato. Da Federico Chiesa a Teun Koopmeiners, da Samardzic a Soulé, da Gudmundsson a McKennie passando per Victor Osimhen: sono tanti i nomi che scaldano l'estate italiana.

Come sottolinea il Corriere della Sera, Chiesa e Koopmeiners sono rispettivamente l'incubo e il sogno di Giuntoli. Chiesa e la Juve parlano di rinnovo da oltre un anno, senza trovare una soluzione e ora Fede valuta le offerte dall'estero. E l’ultima stagione dell’azzurro ha contribuito ad allontanare le parti. Per lui non c'è posto nella Juve di Thiago e così i bianconeri pensano a Koopmeiners dell'Atalanta, che ha scelto la Juve e attende segnali dai bianconeri.