Chiesa, il futuro è un rebus: Napoli e Roma defilati, ora la pista più calda è in Spagna

Quelle in corso sono ore caldissime per il futuro di Federico Chiesa. Il numero 7 della Juventus come oramai noto da tempo è in uscita dalla Continassa, con Thiago Motta che lo ha escluso dal suo progetto tecnico e col dt Giuntoli che lo ha messo sul mercato. Ma l'offerta giusta, quella in grado di mettere d'accordo sia il giocatore che il club bianconero, ancora non è arrivata.

Il Barcellona prova l'affondo

In Spagna si stanno moltiplicando i rumors in merito al possibile affondo del Barcellona. Per costi del cartellino e di ingaggio, Chiesa sarebbe dentro gli stringenti parametri del club blaugrana che oramai da diverse sessioni deve sottostare ai paletti del rigido sistema spagnolo. Il tecnico Flick sembra aver già dato il proprio assenso all'operazione, mentre una proposta superiore ai 15 milioni di euro potrebbe convincere la Juventus a dire sì, visto anche l'imminente termine del calciomercato. Con Chiesa che a sua volta potrebbe rivedere leggermente verso il basso le sue iniziali richieste di ingaggio superiori ai 6 milioni a stagione.

E le italiane?

La Premier League, campionato sondato inizialmente dal suo entourage, non sembra particolarmente interessata. Le italiane invece lo sarebbero eccome, ma ad oggi non sembrano esserci i giusti presupposti: il Napoli ha chiuso l'arrivo di Neres e sembra defilato. L'Inter c'è, ma difficilmente potrà affondare da qui al 30 agosto. La pista nerazzurra potrebbe scaldarsi solo nel caso in cui Chiesa rimanesse alla Juventus al termine del mercato, con Ausilio e Marotta che andrebbero così all'assalto in vista dello svincolo a zero. Quindi la Roma: la cessione di Paulo Dybala lascia un vuoto bello ampio là davanti. E Daniele De Rossi non ha mai nascosto il suo gradimento. Per questo se il Barcellona non dovesse affondare il colpo a stretto giro di posta, ecco che la strada che porta a Trigoria potrebbe diventare quella più battuta...