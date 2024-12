Chiesa, il Liverpool vuole cederlo in prestito a gennaio: l’esterno spera di tornare in Serie A

Nonostante i miglioramenti dell'ultimo periodo, Federico Chiesa, attaccante classe 1997 della nazionale azzurra accostato più volte anche al Napoli, resta una sorta di "oggetto misterioso" in casa Liverpool.

Stando a quanto riportato dal portale specializzato spagnolo "Fichajes.net", i "Reds" continuano a pensare alla cessione del figlio d'arte in prestito a gennaio, con l'obiettivo di fargli guadagnare la piena forma fisica attraverso prestazioni in campo da titolare. Lo stesso Chiesa sarebbe favorevole a questo tipo di operazione, con la speranza di tornare a giocare in Serie A.