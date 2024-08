Chiesa messo alla porta dalla Juve: Giuntoli vuole darlo al Napoli per Raspadori, spunta l'Inter

vedi letture

La sensazione è che si arrivi al braccio di ferro. O forse ci siamo arrivati già. La situazione di Federico Chiesa alla Juventus ormai è nota da tempo. L’attaccante bianconero è ai margini della rosa ed è in uscita in questa sessione di calciomercato. Il giocatore si sta allenando da solo e non è stato nemmeno convocato per l’amichevole di ieri sera a Pescara contro il Brest. Il futuro ormai sembra essere segnato con diverse squadre che continuano a muoversi su di lui.

Attenzione all’Inter a zero

Ultimi 26 giorni di mercato e ultimi giorni per poter trovare una sistemazione per il giocatore. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, persiste la pista Napoli con Giuntoli che in cambio vorrebbe Giacomo Raspadori. Attenzione però all’Inter che sarebbe pronta in agguato ad acquistarlo qualora dovesse andare in scadenza di contratto.