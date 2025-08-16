Chiesa-Napoli, per il Liverpool è incedibile! Gazzetta: "Ma se arriva Isak..."

Anfield in estasi per Federico Chiesa, autore del gol-vittoria all'esordio col Bournemouth, nel finale quando i reds erano stati raggiunti sul 2-2. Il suo futuro però è sempre più paradossale, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che sinora è sempre stato ai margini della rosa, ma viene considerato fuori dal mercato dal club inglese. L’Inter ed il Napoli avevano messo gli occhi su Chiesa, contando sui problemi di abbondanza nella rosa del Liverpool, ma per gli inglesi non c'è mai stata possibilità perché ritenuto utile nelle rotazioni. Fino ad arrivare a ieri.

Per il quotidiano sportivo, però, a 15 giorni dalla chiusura delle liste è presto per emettere sentenze definitive ed il Liverpool sta provando ad ingaggiare il costosissimo svedese Isak. I proprietari sauditi del Newcastle, infatti, hanno già respinto una proposta da 125 milioni di euro per il nuovo centravanti. Ovviamente Chiesa ha altre caratteristiche, ma non è da escludere che nel finale il Liverpool prenda in considerazione un’offerta per lui. Ora come ora, comunque, il semaforo è rosso. In particolare il Napoli dopo aver perso Ndoye, passato al Nottingham Forest, sta guardando alla Premier ma potrebbe virare su Elmas.