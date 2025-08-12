Chiesa-Napoli, Schira: "Occhio all'ultima settimana di mercato. C'è già la formula"

Federico Chiesa torna a essere un nome caldo per il Napoli pur essendoci ancora tanti dubbi sulle sue condizioni fisiche dato che al Liverpool nell'ultima stagione ha giocato appena 6 partite in Premier League. Ne parla anche Nicolò Schira sul suo canale Youtube con le ultime sul suo futuro e la posizione del Liverpool che al momento lo considera sesto attaccante in rosa: "Il Liverpool non è detto liberi Chiesa se non prende un altro esterno, almeno questa è la dichiarazione di facciata di Slot. Per Chiesa al momento ci sono in Italia solo Napoli o Milan. Il Napoli per lui può diventare una soluzione da ultima settimana di mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Federico Chiesa ha lasciato la Juve un anno fa per andare al Liverpool, ma in Premier ha trovato pochissimo spazio. Una manciata di presenze, tante panchine e ora la voglia di tornare in Italia per rimettersi in gioco anche in chiave Nazionale in vista del Mondiale del 2026. All'età di 27 anni, prossimo ai 28 da compiere a ottobre, Chiesa - che fisicamente sta bene ma deve solo ritrovare la miglior condizione fisica - può essere un'occasione di fine mercato a determinate condizioni. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.