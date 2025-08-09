Ultim'ora Chiesa, nessun contatto Napoli-Liverpool! Rai: gli azzurri sono perplessi da una cosa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, riferisce gli ultimi aggiornamenti sulle voci che accostano Federico Chiesa al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Solo rumours ma nessun riscontro pratico. Ciò che ci arriva dall'entourage di Federico Chiesa è il silenzio assordante del Napoli, ma di quelli che non fanno rumore.

Il Napoli fino ad oggi non ha mai parlato con il Liverpool di Chiesa - neanche quando trattava Darwin Nunez - e non ha mai approfondito con il suo agente Fali Ramadani. I dubbi, oltre che di natura tecnica (il Napoli ha altre priorità) sono anche di natura fisica. Solo voci per ora. Ma nell' ambiente sono copiosi i dubbi sulle reali condizioni del calciatore. Non sappiamo se abbiano condizionato il Napoli, ma di sicuro la voce gira negli ambienti del mercato".