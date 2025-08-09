Ultim'ora

Chiesa, nessun contatto Napoli-Liverpool! Rai: gli azzurri sono perplessi da una cosa

Oggi alle 21:15Calciomercato Napoli
di Davide Baratto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato Rai, riferisce gli ultimi aggiornamenti sulle voci che accostano Federico Chiesa al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Solo rumours ma nessun riscontro pratico. Ciò che ci arriva dall'entourage di Federico Chiesa è il silenzio assordante del Napoli, ma di quelli che non fanno rumore.

Il Napoli fino ad oggi non ha mai parlato con il Liverpool di Chiesa - neanche quando trattava Darwin Nunez - e non ha mai approfondito con il suo agente Fali Ramadani. I dubbi, oltre che di natura tecnica (il Napoli ha altre priorità) sono anche di natura fisica. Solo voci per ora. Ma nell' ambiente sono copiosi i dubbi sulle reali condizioni del calciatore. Non sappiamo se abbiano condizionato il Napoli, ma di sicuro la voce gira negli ambienti del mercato".