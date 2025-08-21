Chiuso il centrocampista, il Sassuolo pensa alla fascia destra: occhi in casa Napoli

Colpo in vista per il Sassuolo, ormai prossimo a consegnare a Fabio Grosso un rinforzo a centrocampo entra con l'arrivo imminente dell'ex Milan Aster Vranckx. Il centrocampista belga è atteso a breve per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai neroverdi, portando qualità e fisicità alla mediana oltre che esperienza.

Con l'acquisto di Vranckx ormai definito, la dirigenza si concentra sul reparto arretrato, in particolare sulla corsia destra. In pole position, come riferisce Sky Sport, resta la candidatura di Pasquale Mazzocchi, profilo esperto e funzionale, ma la società valuta attentamente anche alternative. Nelle ultime ore, è emerso l'interesse per Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, e per alcuni nomi provenienti dall'estero, ancora non svelati. Non si tratta solo di entrate.