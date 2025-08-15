Chukwuemeka-Napoli, spunta anche la Juve sul 2003 in uscita dal Chelsea

Nuove idee per il centrocampo della Juventus, che continua a muoversi tra opportunità e incastri di mercato. Tra i profili monitorati con crescente attenzione, scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, c’è Carney Chukwuemeka, classe 2003, talento inglese di proprietà del Chelsea. Mezzala fisica e duttile, capace di agire anche sulla trequarti, Chukwuemeka è reduce da una stagione travagliata: escluso dalla lista per la Premier League, ha collezionato minuti solo in Conference League e in Coppa di Lega, prima di trasferirsi in prestito al Borussia Dortmund da febbraio. I tedeschi lo seguono ancora, ma il pressing bianconero è in crescita.

Il giocatore, ormai ai ferri corti con il Chelsea (che lo ha anche rimosso dal sito ufficiale) spinge per l’addio. Il club londinese vorrebbe una cessione con obbligo di riscatto, ma la Juve valuta un’opzione più flessibile, magari con diritto. Anche il Napoli, già interessato un anno fa, resta alla finestra, e non è escluso che il futuro di Fabio Miretti (seguito proprio dagli azzurri) possa aprire un domino tra Torino, Londra e Castel Volturno, si legge sul quotidiano.