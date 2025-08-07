Ci siamo per Gutierrez: le cifre definitive di cartellino e ingaggio

Oggi alle 14:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Ci siamo quasi per l'arrivo di Miguel Gutierrez al Napoli. Per l'esterno del Girona si attende soltanto l'ultimo ok del Real Madrid, che vanta una clausola di recompra. Ma quanto guadagnerà lo spagnolo? E quanto pagherà il Napoli per acquistarlo? Le cifre vengono raccontate dall'esperto di mercato Matteo Moretto su X:

"Miguel Gutiérrez al Napoli, le parti stanno lavorando allo scambio dei documenti. Affare da  18 milioni di euro come base fissa più bonus. Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro netti, che saliranno a 2,7 milioni di euro nell'ultima stagione. Sono stati sistemati anche tutti i dettagli relativi alle commissioni e ai diritti d'immagine".