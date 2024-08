Clamoroso Chelsea, niente Osimhen: va su Toney che ha ingaggio nei parametri

Per un Romelu Lukaku oramai in arrivo, c'è un Victor Osimhen che ancora non riesce a trovare la giusta soluzione per il suo fututo. Il centravanti nigeriano, ai margini del gruppo squadra del Napoli oramai da inizio calciomercato, non ha ancora aperto alla ricca proposta dell'Al Hilal, continuando a dare assoluta priorità ad una chiamata dall'Europa. Il Chelsea, una delle pretendenti insieme al PSG, starebbe però virando su un’altra pista a sorpresa: Ivan Toney.

A riferirlo su X è Kaveh Solhekol, giornalista di Sky Uk: “Il Chelsea si sta muovendo per ingaggiare Ivan Toney dal Brentford. L’attaccante ha un ingaggio nei parametri e la commissione di trasferimento sarà ragionevole. Toney ha un’offerta incredibile dall’Arabia Saudita, ma il Chelsea può offrire il calcio della Premier League”.

Chelsea have made a move to sign Ivan Toney from Brentford. They want a proven goalscorer to be their new No. 9. He will fit into their wage structure and transfer fee will be reasonable. Toney has incredible offer from Saudi but Chelsea can offer Premier League football