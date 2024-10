Clamoroso dalla Germania: "Elmas scontento, 0 minuti e può già salutare il Lipsia"

Da meno di un anno al Lipsia, Eljif Elmas sarebbe già pronto a lasciare i tedeschi perché scontento del suo impiego. L'ex Napoli infatti, è stanco del poco minutaggio: senza un aumento delle presenze, riferisce Sky Sport De, un suo addio al Lipsia a gennaio sarebbe da considerarsi assai probabile. Quest'anno ancora 0 minuti in campionato e appena 7' in Champions League. Pochi per uno come lui che aveva lasciato Napoli un anno fa carico di speranze e aspettative. Ma ora l'addio sembra probabile.