Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna: idea Gavi che vuole lasciare il Barcellona

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Napoli su Gavi: El Nacional parla di offensiva a gennaio con 30 milioni più 10 di bonus. Il Barça valuta l’addio

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Pablo Páez, detto Gavi, centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola. Il giocatore è al momento indietro nelle gerarchie del centrocampo blaugrana, dopo l’arrivo di Rodri, e questo potrebbe aprire la strada a un addio. Per gli azzurri sarebbe un colpo di grande livello, in un reparto che le assenze di queste settimane hanno messo a dura prova e su cui la società sembra intenzionata a intervenire.

Offensiva a gennaio: 30 milioni più 10 di bonus

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo El Nacional, il club partenopeo starebbe pianificando un’offensiva formale in vista della sessione invernale di riparazione. L’offerta prevederebbe una parte fissa da 30 milioni di euro, più 10 di bonus legati al rendimento singolo e collettivo. In casa blaugrana, Joan Laporta e il direttore sportivo Deco non considererebbero più Gavi inamovibile e potrebbero ritenere congrua una cifra complessiva vicina ai 40 milioni. Il centrocampista, in cerca di un ruolo da protagonista assoluto, potrebbe a sua volta accettare la corte del Napoli. Resta da capire se la trattativa si concretizzerà davvero: per ora si tratta di indiscrezioni della stampa spagnola, che dovranno trovare conferma nelle prossime settimane, con il mercato di gennaio che si avvicina.