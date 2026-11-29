Sebastiano Esposito-Napoli, la trattativa può accelerare. Ma ci sono due ostacoli da superare
Sebastiano Esposito resta uno degli obiettivi prioritari del Napoli per rinforzare l'attacco nel mercato di gennaio. La sfida odierna contro il Sassuolo rappresenta un'ulteriore occasione per osservare da vicino il centravanti stabiese, da tempo sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, Massimiliano Allegri avrebbe già dato il proprio benestare all'acquisto dell'attaccante e la trattativa proseguirà nelle prossime settimane.
Napoli-Esposito, gli ostacoli da superare per chiudere a gennaio
La principale difficoltà è rappresentata dalla volontà del Sassuolo, ancora poco propenso a privarsi dell'attaccante a stagione in corso. Il club partenopeo dovrà inoltre trovare un'intesa anche con il Cagliari, proprietario del cartellino del calciatore, attualmente in prestito ai neroverdi con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Una situazione che non scoraggia la dirigenza azzurra, tanto che, secondo il quotidiano, la trattativa “potrebbe accelerare da un momento all’altro”.
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