Neres verso l'addio a gennaio: la strategia per favorire la cessione

David Neres potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, ma al momento non sono arrivate offerte per l'esterno brasiliano.

L'avventura di David Neres con la maglia del Napoli potrebbe concludersi già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo avrebbe inserito l'esterno offensivo brasiliano nella lista dei possibili partenti. I numerosi problemi fisici hanno condizionato pesantemente il rendimento del calciatore, che ha collezionato appena sei presenze stagionali. Al momento, però, come sottolinea il quotidiano, “di offerte per ora non ne sono arrivate”.

Napoli, Allegri potrebbe concedere spazio a Neres contro il Sassuolo

Per favorire una possibile cessione a gennaio, il Napoli ha bisogno di rilanciare il brasiliano nelle prossime settimane. Nonostante Neres non abbia ancora recuperato pienamente la condizione fisica, Massimiliano Allegri potrebbe concedergli qualche minuto nella sfida odierna contro il Sassuolo. L'obiettivo è consentire all'esterno offensivo di ritrovare progressivamente il ritmo partita e mettersi in mostra, nella speranza di attirare l'interesse di altri club in vista del mercato invernale.