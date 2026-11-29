Lucca via a gennaio? Scotto rivela: "Ha già trovato una squadra che lo vuole"

Giovanni Scotto rivela che Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli a gennaio per il Genoa in prestito. L'ostacolo principale è l'ingaggio

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare il Napoli già nel mercato di gennaio ed ecco che si presenta una possibile destinazione. A riferirlo è Giovanni Scotto, giornalista, che sul proprio canale YouTube ha spiegato come l'attaccante azzurro avrebbe già individuato una squadra disposta ad accoglierlo in prestito. Resta però da risolvere la questione legata all'ingaggio del centravanti.

Lucca, ipotesi prestito a gennaio: c'è il Genoa

"Lucca dovrebbe aver già trovato squadra per il mese di gennaio: significa che ha già trovato una squadra che è disposta a prenderlo. Ovviamente con la formula del prestito: il Napoli non può pretendere di cedere Lucca a titolo definitivo. Avete visto Allegri mettere Giovane due volte di fila da prima punta, questo ci fa capire che Lucca è sempre più ai margini. La squadra che può prenderlo è il Genoa, che ha perso Lorenzo Colombo per lesione al crociato. Il club rossoblù cerca il suo sostituto, una prima punta non titolare perché c'è già Osmajic, e Lucca può essere il profilo ideale se il Napoli apre al prestito. Il problema è l'ingaggio: Lucca guadagna 2 milioni di euro netti a stagione. È uno stipendio alto per una squadra come il Genoa. Vedremo che soluzione si troverà", questo l'aggiornamento del giornalista Giovanni Scotto sul futuro di Lorenzo Lucca.