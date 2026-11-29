Futuro Anguissa, il Napoli ha deciso: la strategia del club
Frank Anguissa dovrebbe restare al Napoli fino al termine della stagione, per poi lasciare il club a parametro zero. I numerosi infortuni nel reparto di centrocampo hanno reso il camerunese indispensabile per Massimiliano Allegri, che non può permettersi di rinunciare al suo contributo già a gennaio. La società partenopea avrebbe potuto cederlo la scorsa estate per circa 20 milioni di euro, mentre nella prossima sessione invernale dovrebbe accontentarsi di una cifra decisamente inferiore.
Napoli, un giovane centrocampista da affiancare ad Anguissa
La strategia della dirigenza azzurra sarebbe dunque quella di trattenere Anguissa fino alla naturale scadenza del contratto, scrive Il Mattino nella sua edizione di oggi. L'obiettivo di Giovanni Manna è individuare sul mercato di gennaio un giovane centrocampista da affiancare al camerunese negli ultimi sei mesi della stagione, consentendogli di ambientarsi e crescere al fianco di un calciatore esperto prima di raccoglierne definitivamente l'eredità.
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