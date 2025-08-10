Colpi dalla Spagna, Sky: fatta per Gutierrez e tutto fermo per Juanlu: le ultime

Il Napoli è vicino a completare un doppio colpo sulle fasce difensive. Il primo arrivo sarà Miguel Gutierrez dal Girona, per il quale l’operazione è già definita: 20 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Il terzino spagnolo, assente nell’ultima amichevole per qualche fastidio fisico, sarà destinato a presidiare la fascia sinistra nello scacchiere di Antonio Conte.

Per la corsia opposta, il club partenopeo punta Juanlu Sanchez del Siviglia. Il giocatore ha già dato il proprio ok al trasferimento, ma la trattativa con il club andaluso è ancora in corso: il Napoli offre 17 milioni contro la richiesta di 20mln. La società azzurra confida che, col passare del tempo, il Siviglia possa abbassare le pretese, permettendo così di chiudere l’operazione. Una volta perfezionato l’acquisto, sarà ceduto Alessandro Zanoli al Bologna per circa 5 milioni di euro, completando così il restyling sulle fasce con Gutierrez e Juanlu come titolari. A riferirlo è Sky Sport.