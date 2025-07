Colpo di scena Zaccagni? Schira: "E' un pallino di ADL e la Lazio ha bloccato Insigne"

Ritorna in auge il nome di Mattia Zaccagni (30 anni) per il Napoli come possibile soluzione per le corsie laterali dopo Lang. Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, parla del futuro delle ali del Napoli. Dopo Lang si cerca un altro esterno: "Per Ndoye al Napoli si dedice la prossima settimana. 30 milioni più Zanoli, due giorni fa 35 cash senza Zanoli, altro no del Bologna che vuole 45-50 milioni. Una richiesta per qualcuno esosa perché il Bologna deve il 15% al Basilea. Quindi se il Bologna vende Ndoye a 45, ne vanno circa 7 al Basilea e quindi l'incasso sarebbe di circa 37.

E' chiaro che la partita si sta un po' complicando. Il Napoli pensa a due alternative italiane: il primo è Chiesa in prestito con diritto di riscatto dal Liverpool, il secondo è Zaccagni, vecchio pallino di De Laurentiis. La Lazio che ha il blocco mercato ha già bloccato Insigne che al momento non può tesserare subito ma a settembre da svincolato sì. Dunque occhio a Zaccagni se non decolla Ndoye". Zaccagni era stato accostato al Napoli già mesi fa, è uno dei nomi in agenda per il Napoli che intanto accoglie Lang e poi si dedicherà all'arrivo di un secondo esterno che potrebbe essere Ndoye, oppure no. Le alternative, d'altronde, non mancano.