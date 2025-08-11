Come a gennaio col Napoli: la Fiorentina dice di no al Milan per Comuzzo

"Commisso blinda Comuzzo con quattro no". Sulle sue pagine interne dedicate alla Fiorentina, Tuttosport conferma la secca chiusura che la società viola ha manifestato al Milan - e non solo - per la situazione relativa al suo difensore gioiello. Ancora una volta, Rocco Commisso non ha esitato nel dire no a chi ha bussato dalle parti del Viola Park per il centrale classe 2005.

Era già successo a gennaio dopo la spietata corte del Napoli, a questo giro il presidente della Fiorentina ha respinto fermamente gli interessi non solo dei rossoneri - che hanno infatti virato su De Winter -, ma anche quelli derivanti dalla Premier League, dove Bournemouth, Manchester United e Southampton si erano fatte avanti per il pilastro difensivo di Pioli. Niente da fare: Comuzzo non si muove da Firenze e la proprietà l'ha ribadito una volta ancora.