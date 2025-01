Comuzzo si avvicina: ha accettato Napoli e la Fiorentina ha già il sostituto

Pietro Comuzzo, scrive Repubblica, "è un acquisto da Napoli, un investimento che De Laurentiis è pronto ad effettuare per aggiungere una pedina preziosa nel reparto arretrato anche per il futuro".

Il quotidiano aggiunge che c'è già il sì del giocatore. "Va convinta la Fiorentina che di fatto ha già acquistato il sostituto ( Pablo Marì). Il club azzurro presenterà un’offerta importante già in giornata per provare a chiudere l’operazione: sul piatto ci saranno 25 milioni di euro più 5 di bonus. L’operazione si articolerebbe in prestito biennale con obbligo di riscatto".