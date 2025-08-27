Conferme su Elmas, Moretto: "Trattativa in chiusura, club stanno limando dettagli"

Conferme su Elmas, Moretto: "Trattativa in chiusura, club stanno limando dettagli"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Eljif Elmas a un passo dal Napoli. La conferma arriva direttamente da Matteo Moretto, esperto di mercato, che fornisce gli ultimi aggiornamenti dal proprio profilo X: "I due club stanno limando le ultime distanze sulle cifre ma la trattativa è in chiusura" spiega Moretto. Per Elmas sarebbe un ritorno, dopo l'addio nel gennaio 2024. 