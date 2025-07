Conferme su Kean! Tmw: difficoltà per Nunez, il Napoli riapre la pista con la Fiorentina

Il Napoli si è rifatto vivo per Moise Kean, viste le difficoltà per Darwin Nunez del Liverpool e con l’operazione Lorenzo Lucca non ancora chiusa con l'Udinese. Il club azzurro, secondo quanto raccolto da TMW, si tiene aperta anche questa opzione per rinforzare il reparto avanzato di mister Conte. Oltre alla permanenza a Firenze, alla soluzione araba e al Manchester United, c'è anche il Napoli quindi tra gli scenari per il futuro dell'attaccante classe 2000.

Come quei film dove l’impasse e la suspense la fanno da padrone, stile spaghetti western del mitico Sergio Leone, per la Fiorentina si aprono due settimane di ansie e attacchi di panico - sportivamente parlando - in cui si potrebbe decidere il futuro di Moise Kean. Come previsto dal contratto firmato un anno fa dall’ex Juventus, da martedì fino al 15 di luglio, se un club busserà alle porte del Viola Park con un malloppo da 52 milioni di euro potrà scavalcare il volere della Fiorentina e trattare direttamente con l’attaccante vercellese. Una cifra che un anno fa sembrava altissima per un calciatore da 0 gol in una stagione, ma che oggi risulta quasi irrisoria dopo la rinascita da 28 reti in tutte le competizioni, Nazionale compresa, e il titolo di vice capocannoniere della Serie A alle spalle del solo Retegui.