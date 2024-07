Conte dice tutto sul mercato: "Partenza sprint, ora le cessioni. Presto nuovi colpi"

Emergono nuove dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni della Rai. Il tecnico del Napoli ha fatto il punto sul mercato: "I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la sostituzione? La situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito. Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove, poi ci saranno acquisti e cessioni.

Non ci saranno problemi".