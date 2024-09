Conte non ritiene l'organico completo: in un reparto la coperta è corta

Il Napoli non è completo in tutto e per tutto dopo la prima sessione di mercato dell'era-Antonio Conte e l'ha detto l'allenatore salentino stesso, sottolineando che "non siamo riusciti a fare tutto". C'è un reparto specifico che ritiene incompleto, secondo quanto riferito da Tuttosport:

"Ma il numero tre si applica per il tema “esterni del Napoli”. Olivera, Mazzocchi e Spinazzola sono considerati da Conte e dal suo staff come un contingente insufficiente per le esigenze tattiche della squadra".