Conte vuole giocatori di gamba: obiettivo Vanderson, la richiesta del Monaco

Il mercato è complicato e per il Napoli il ruolo più delicato è quello dell'esterno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, servono giocatori di gamba per Antonio Conte, che ha individuato in Vanderson il profilo perfetto per la sua squadra. Il Monaco però non è un club con cui si può trattare facilmente e infatti chiede non meno di 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Servirà magari un'invenzione del direttore sportivo Giovanni Manna, una formula fantasiosa, perché a quelle cifre è impossibile che il tutto si concretizzi. L'alternativa è Amar Dedic del Salisburgo, che costa 20 milioni e piace pure all'Inter.