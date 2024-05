Da Bergamo - Gasperini tentato dal Napoli: se va via l'Atalanta ci proverà per Sarri

Gian Piero Gasperini è in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli.

Gian Piero Gasperini è in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Dovesse lasciare Bergamo, l'Atalanta potrebbe puntare dritto su Maurizio Sarri. A scriverlo è TuttoAtalanta.com: "Gasperini, dopo aver portato l'Atalanta alla sua quarta qualificazione in Champions League in sei anni, è fortemente tentato dall'opportunità di rilanciare il Napoli. In queste ultime settimane, il tecnico bergamasco ha mostrato grande interesse per l'offerta, descrivendo la sfida come uno degli aspetti più stimolanti del suo lavoro. La decisione definitiva è attesa tra giovedì e venerdì, subito dopo la storica finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Nel caso in cui Gasperini accettasse l'incarico a Napoli, l'Atalanta dovrà trovare un degno successore per continuare il progetto ambizioso che ha portato il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Tra i candidati più accreditati spicca il nome di Maurizio Sarri, tecnico esperto e già protagonista di numerose sfide in Serie A e nelle competizioni europee".