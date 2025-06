David, Juve in pole sul Napoli. Cds: "Ha chiesto bonus alla firma di 25mln"

vedi letture

La Juventus si è ritrovata in pole position per Jonathan David. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Le cifre sono alte. "Si parla infatti di richiesta di un bonus alla firma che oscilla tra i 20 e i 25 milioni, divisi tra commissioni ad agenti e intermediari e premio per il calciatore. Considerato che il valore di mercato di David supera i 50 milioni, potrebbe comunque restare un’operazione conveniente. La palla, dunque, passa alla Juventus", si legge.

Il giocatore intanto ha detto: "Napoli? È un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere la Serie A solo un anno e poi fermarsi. Ovviamente, è un club ambizioso, che giocherà in Champions League", le sue parole a The Athletic. Il Napoli lo aveva bloccato ma ora segue un profilo diverso per età e caratteristiche come Bonny del Parma.