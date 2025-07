Da Bologna: "Se parte anche Ndoye dopo Beukema, i tifosi si spazientirebbero"

Dopo Beukema, il Napoli ha in animo di ripetere l’operazione con Ndoye. Sam & Dan insieme suonano benissimo: a patto che la coppia non si ricomponga alla corte di Conte, perché questo farebbe legittimamente spazientire i bolognesi. Lo scrive Il Resto del Carlino oggi in edicola che poi riporta anche le parole dell'ad dei rossoblù di ieri, Fenucci: "Se c’è una cifra che potrebbe stimolarci a venderlo? E’ un gioco che non mi interessa.

Noi abbiamo in testa il valore di Ndoye, ma è un valore che non proporremo sul mercato perché preferisco che Ndoye continui a giocare con noi. Se poi arriva un’offerta fuori dal valore che noi gli attribuiamo, che è già altissimo, allora ci si può mettere attorno a un tavolo e ragionarci, all’interno del club".