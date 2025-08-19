Da Cagliari annunciano: "Il Napoli piomba su Piccoli, servono almeno 25mln"

"Il Napoli piomba su Piccoli, ma il Cagliari vuole 25 milioni". Così aprono le pagine sportive de La Nuova Sardegna. Il futuro di Roberto Piccoli continua ad animare il mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano sassarese, il Napoli avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Cagliari, ma la richiesta dei rossoblù resta alta: servono circa 25 milioni di euro. Sul centravanti non c’è solo il club partenopeo. Da tempo il West Ham ha manifestato interesse ed è pronto a mettere sul piatto la cifra chiesta dai sardi, mentre la Fiorentina rimane in corsa ma con un ruolo più defilato.

Il gol segnato in Coppa Italia ha riportato Piccoli al centro delle cronache e diversi club lo considerano una pedina utile non solo per il presente ma anche in chiave futura. Il Napoli, che dovrà fare a meno di Romelu Lukaku fino a gennaio, valuta l’opportunità di affiancare Piccoli a Lorenzo Lucca per rinforzare l’attacco con un profilo giovane e italiano. La trattativa potrebbe comunque protrarsi fino agli ultimi giorni di mercato, con la possibilità di un faccia a faccia proprio in occasione di Napoli-Cagliari, seconda giornata di campionato. Nel frattempo, il club di Antonio Conte guarda anche ad altre soluzioni.