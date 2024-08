Da Cagliari: Nicola vuole Gaetano, ma il Napoli chiede ancora più di 10mln

Dopo oramai mesi di trattativa il nodo fondamentale rimane quello legato al prezzo del cartellino del ragazzo che il Napoli non vuole abbassare.

Gianluca Gaetano è ancora l'oggetto del desiderio del club cagliaritano, ma come scrive quest'oggi il quotidiano L'unione Sarda: "Nicola vuole Gaetano ma il Napoli deve abbassare le pretese". Dopo oramai mesi di trattativa il nodo fondamentale rimane quello legato al prezzo del cartellino del ragazzo che il club azzurro non vuole assolutamente abbassare.

Per assicurarsi il ragazzo il Cagliari dovrà sborsare più di 10 milioni di euro, cifra ritenuta ad oggi troppo elevata, tanto da far pensare ad un cambio di obiettivo per il centrocampo da parte del club isolano, ma le parti sono comunque alla ricerca di un accordo. Intanto il giocatore è ai margini a Napoli ed in ogni caso non prenderà parte alla trasferta di Verona.