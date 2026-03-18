Da Chicago ci riprovano, sirene per De Bruyne: la posizione del Napoli e del giocatore
Da Chicago tornano a farsi sentire alcune avances per Kevin De Bruyne, rievocando quanto accaduto un anno fa quando, dopo l’addio al Manchester City. Il fuoriclasse belga, prima di preferire il Napoli, era chiamato a scegliere la sua nuova destinazione. Anche stavolta l’interesse dagli Stati Uniti è concreto e potrebbe trasformarsi in una proposta ufficiale, segno di una corte che non si è mai realmente spenta.
La volontà del giocatore e del Napoli
Nonostante ciò, la posizione del giocatore appare chiara: la priorità resta Napoli. Allo stesso modo, anche il Napoli non sembra intenzionato a privarsi di lui, soprattutto dopo una stagione complicata. Le pressioni americane potrebbero quindi essere rimandate, con uno scenario che potrebbe riaprirsi tra un anno, come riportato da Il Mattino.
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