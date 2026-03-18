Da Chicago ci riprovano, sirene per De Bruyne: la posizione del Napoli e del giocatore

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Oggi alle 21:30 Calciomercato Napoli di di @antonio_noto

Anche stavolta l’interesse dagli Stati Uniti è concreto e potrebbe trasformarsi in una proposta ufficiale, segno di una corte che non si è mai realmente spenta.