Da Chicago ci riprovano, sirene per De Bruyne: la posizione del Napoli e del giocatore

Da Chicago ci riprovano, sirene per De Bruyne: la posizione del Napoli e del giocatoreTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:30Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Anche stavolta l’interesse dagli Stati Uniti è concreto e potrebbe trasformarsi in una proposta ufficiale, segno di una corte che non si è mai realmente spenta.

Da Chicago tornano a farsi sentire alcune avances per Kevin De Bruyne, rievocando quanto accaduto un anno fa quando, dopo l’addio al Manchester City. Il fuoriclasse belga, prima di preferire il Napoli, era chiamato a scegliere la sua nuova destinazione. Anche stavolta l’interesse dagli Stati Uniti è concreto e potrebbe trasformarsi in una proposta ufficiale, segno di una corte che non si è mai realmente spenta.

La volontà del giocatore e del Napoli
Nonostante ciò, la posizione del giocatore appare chiara: la priorità resta Napoli. Allo stesso modo, anche il Napoli non sembra intenzionato a privarsi di lui, soprattutto dopo una stagione complicata. Le pressioni americane potrebbero quindi essere rimandate, con uno scenario che potrebbe riaprirsi tra un anno, come riportato da Il Mattino.