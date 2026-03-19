Futuro panchina Napoli, Tmw: Conte per ora è saldo, ma spunta un'alternativa

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Il futuro delle panchine in Europa potrebbe intrecciarsi anche con il Napoli, almeno secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal mercato allenatori. Negli ultimi giorni ci sarebbe stata una telefonata informale tra Fabio Paratici ed Enzo Maresca, con il dirigente viola che ha illustrato al tecnico il progetto della Fiorentina per la prossima stagione, invitandolo a riflettere su un possibile approdo in Toscana. L’operazione, però, appare complicata. Maresca guarda soprattutto alla Premier League e coltiva la speranza di poter diventare il successore di Pep Guardiola al Manchester City, ipotesi che resterebbe in piedi qualora lo spagnolo decidesse di lasciare a fine stagione. Il legame tra i due è forte e l’ex collaboratore del City rappresenterebbe il profilo ideale per la continuità tecnica.

Maresca considera l'Italia solo per Napoli e Juventus

Nel caso in cui non si concretizzasse la pista inglese, il tecnico prenderebbe in considerazione anche proposte dall’Italia. Tra i club che potrebbero interessarsi a lui ci sarebbero Juventus e Napoli, anche se al momento sia Spalletti sia Conte appaiono saldi sulle rispettive panchine. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com. Per questo motivo, la sensazione è che Maresca possa attendere ancora, con l’obiettivo di restare nel calcio inglese, ma il suo nome resta comunque uno di quelli monitorati anche in ottica Napoli per eventuali scenari futuri.