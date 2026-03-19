Il Napoli riflette sui riscatti di Elmas e Alisson. Ma in estate arriverà un'altra ala

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Il Napoli comincia a pianificare le mosse per la prossima sessione estiva di mercato, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente una rosa che, al netto dei tanti infortuni, ha già dimostrato di avere una base molto competitiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club azzurro starebbe valutando l’inserimento di almeno due nuovi profili: un difensore centrale e un esterno offensivo destro.

Il Napoli riflette su Alisson Santos ed Elmas

Si tratta di operazioni che andrebbero avanti a prescindere da altre trattative già impostate. Il Napoli, infatti, sta riflettendo sul possibile riscatto di Alisson Santos dallo Sporting e sulla permanenza di Eljif Elmas, per il quale si proverà a rivedere la cifra concordata con il Lipsia. L’idea della dirigenza è quella di intervenire in modo mirato per aumentare il livello della squadra, convinta che, senza i tanti problemi fisici accusati durante la stagione, l’organico avrebbe già potuto contare su una solidità ancora maggiore.